الكشف عن هوية الأفراد المفقودين على متن غواصة لتفقد حطام "تيتانيك"

A + A -

ذكرت قناة itv البريطانية أنه تم تأكيد هويات وجنسيات الأفراد الخمسة الذين كانوا متواجدين على متن الغواصة التي فقدت أثناء رحلة إلى أعماق البحر لمشاهدة حطام سفينة "تيتانيك".

الكشف عن هوية الأفراد المفقودين على متن غواصة لتفقد حطام لعنة تيتانيك.. فقدان غواصة نقلت أشخاصا لمشاهدة حطام السفينة في الأعماق

وحسب القناة فإنه تم تأكيد وجود رجل الأعمال الباكستاني شاهزادا داود ونجله سليمان داود، والملياردير البريطاني هاميش هاردينغ، وهو رئيس مجلس إدارة شركة الطائرات الخاصة "أكشن أفييشن"، التي قالت إنه أحد المتخصصين في المهمة على متن سفينة "أوشن جيت إكسبيديشنز" والتي تم الإبلاغ عن فقدانها.

وبحسب ما ورد ، فإن قائد الغواصة الفرنسي بول هنري نارجوليه، والرئيس التنفيذي ومؤسس شركة "أوشن جيت إكسبيديشنز"، ستوكتين راش، هما أيضا من بين المفقودين الخمسة.

وقال خفر السواحل الأمريكي إن سفينة الأبحاث الكندية "بولار برنس" وجناح الإنقاذ 106 سيواصلان إجراء عمليات البحث السطحي بينما أرسل خفر السواحل الأمريكي رحلتين من طراز C-130 للبحث عن الغواصة المفقودة.

ومنذ عامين، بدأت شركة "أوشن غايت"، تنظيم رحلات سياحية استكشافية إلى حطام السفينة، عبر غواصة صغيرة تتسع لخمسة أشخاص، بتكلفة 125 ألف دولار للشخص الواحد، تشمل الغوص لرؤية الحطام، ومعدات الرحلة، وجميع الوجبات.

ووفقا لموقعها على الإنترنت، خططت الشركة لرحلة استكشافية مدتها 8 أيام 7 ليال إلى الحطام في الفترة من 12 إلى 20 يونيو، كان من المقرر أن يشارك فيها 6 زوار كحد أقصى.

ومنذ عام 2021، نقلت الشركة التي تتخذ من جزر البهاماس مقرا لها، حوالي 60 سائحا، وما بين 15 إلى 20 باحثا إلى موقع الحطام.