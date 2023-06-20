"يوتيوب" يحذف فيديو مرشح الرئاسة الأمريكية كينيدي

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حذف "يوتيوب" مقطع فيديو يظهر فيه المرشح الرئاسي الأمريكي، روبرت كينيدي جونيور، وهو ابن شقيق الرئيس الـ35 جون فيتزجيرالد كينيدي، شارحا سبب هذا القرار بمعلومات خاطئة حول التطعيم.

ونقلت قناة NBC News بيان الشركة: "أزلنا الفيديو بسبب انتهاك سياسة "يوتيوب" العامة حول التضليل فيما يتعلق باللقاحات، حيث يحظر المحتوى الذي يشير إلى أن اللقاحات تسبب آثارا جانبية بخلاف الآثار الجانبية التي أقرتها الجهات الطبية".

وعلق كينيدي على قرار "يوتيوب" بإزالة الفيديو، متسائلا عما إذا كان يجب على المنصات الإعلامية فرض رقابة على المرشحين للرئاسة الأمريكية.