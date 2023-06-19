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اختفاء غواصة سياحية كانت تنقل سائحين لمشاهدة حطام سفينة تيتانيك الشهيرة

19
JUNE
2023
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تجري عملية بحث وإنقاذ كبرى في المحيط الأطلسي، إثر فُقدان غواصة كانت تُقلّ سائحين لمشاهدة حطام السفينة تيتانيك، وعلى متنها طاقمها.

وتنظّم شركة "أوشن غيت" السياحية رحلات استكشافية لحطام السفينة الشهيرة تيتانيك بتكلفة 250 ألف دولار للفرد. وقالت الشركة في بيان لها إنها تنظر كل الطرق الممكنة لإنقاذ طاقم الغاطسة المفقودة.

ونوهت "أوشن غيت" إلى أن عملية البحث والإنقاذ تحظى بمشاركة وكالات حكومية وشركات تعمل في أعماق البحار.

وكانت السفينة تيتانيك قد غرقت في عام 1912، واستقر حطامها على مسافة 3,800 مترا تحت مياه الأطلسي.

ويُعتقد أن الغواصة المفقودة هي الغاطسة "تيتان" المملوكة لشركة "أوشن غيت"، وهي بحجم الشاحنة وتتسع لخمسة أشخاص، وعادة ما تكون مجهزة عند الغطس بأكسجين يكفي مَن على متنها لمدة أربعة أيام. ومن غير المعلوم متى انقطع الاتصال مع الغاطسة المفقودة.

وفي بيانها، قالت أوشن غيت: "تركيزنا منصبّ على أعضاء طاقم الغاطسة وعلى عائلاتهم".

وأضافت الشركة: "نتقدم بعميق الشكر للمساعدات الكبيرة التي تلقيناها من وكالات حكومية عديدة ومن شركات تعمل في أعماق البحار، في جهودنا لاستعادة الاتصال مع الغاطسة المفقودة".

وتروّج "أوشن غيت" لرحلاتها الاستكشافية في أعماق البحار عبر الغاطسة المصنوعة من ألياف الكربون، باعتبارها "فرصة للخروج من روتين الحياة اليومية ومشاهدة شيء استثنائي".

وطبقا لموقعها عبر الإنترنت، أطلقت الشركة بالفعل رحلة استكشافية، فيما أعلنت عن رحلتين أُخريين في يونيو/حزيران 2024.

وعادة ما تُقلّ الغاطسة الاستكشافية رُباناً، وثلاثة سائحين، فضلا عن "خبير محتوى" كما تسمّيه الشركة.

وتُبحر الرحلة الاستكشافية، التي مدتها ثمانية أيام، من منتجع نيوفاوندلاند، الواقع على مسافة 600 كيلومتر من موقع حطام السفينة تيتانيك. وتستغرق كل غطسة كاملة لحطام تيتانيك حوالي ثماني ساعات، بما في ذلك الوقت المستغرق في رحلتَي النزول والصعود.

وتمتلك شركة "أوشن غيت" ثلاث غاطسات، ليس بينها غير الغاطسة تيتان مؤهلة للغطس على عُمق كاف للوصول إلى حُطام السفينة تيتانيك.

وتزن الغاطسة تيتان حوالي 10,432 كيلوغراما، بحسب الموقع الإلكتروني لشركة أوشن غيت. وتستطيع الغاطسة تيتان أن تصل إلى عُمق أربعة آلاف متر تحت سطح الماء، مُحمّلة بوسائل داعمة للحياة تكفي خمسة أشخاص لمدة تصل إلى 96 ساعة.

وكانت السفينة تيتانيك الأضخم في زمانها، وقد اصطدمت بجبل جليدي في أثناء رحلتها الأولى من ساوثهامبتون إلى نيويورك في عام 1912. ومن بين 2,200 مسافر كانوا على متنها إلى جانب طاقمها، لقي أكثر من 1,500 مصرعهم في الحادث.

ومنذ العثور عليه في عام 1985، حظي حطام تيتانيك برحلات استكشافية كثيرة . ويستقر حطام تيتانيك في مكانين؛ حيث انفصلت مقدمة السفينة عن مؤخرتها واستقرت بعيدا عنها بنحو 800 متر.

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