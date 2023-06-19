كوريا الشمالية تعتبر فشلها بإطلاق قمر صناعي "خطأ فادحا"

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أكدت بيونغ يانغ أن الإطلاق غير الناجح لأول قمر صناعي استطلاعي عسكري لكوريا الشمالية كان "خطأ فادحا"، لكنها تعتزم القيام بمحاولة إطلاق جديدة في أقرب وقت ممكن.

وصرح حزب العمال الكوري الحاكم في بيان أن "فشل إطلاق القمر الصناعي الاستطلاعي العسكري في 31 مايو كان خطأ فادحا، وهو أهم مشروع استراتيجي في مجال استكشاف الفضاء"، حيث وُجهت انتقادات شديدة لعدم مسؤولية العاملين المسؤولين عن التحضير لإطلاق الصاروخ.

وأورد البيان أن أسباب فشل الإطلاق الأخير يتم تحليلها، في حين أكد أن إطلاق قمر صناعي استطلاع عسكري بنجاح سيكون أسرع وقت ممكن.

أكدت كيم يو جونغ، شقيقة زعيم كوريا الشمالية ونائبة مدير إدارة اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم، في وقت سابق، أن بلادها ستواصل جهودها لإطلاق قمر صناعي وستضعه في المدار الفضائي قريبا.

وقد نددت كل من اليابان والولايات المتحدة بإطلاق القمر الصناعي الكوري الشمالي، حيث اعتبرت اليابان أن كوريا الشمالية قد انتهكت قرارات مجلس الأمن الدولي بإطلاقها "صاروخا باليستيا"، بعد إعلان كوريا الشمالية أنها أطلقت صاروخا فضائيا فشل في وضع قمر اصطناعي في المدار وتحطم في البحر.

وأعرب البيت الأبيض أيضا عن "إدانته بشدة" لإطلاق كوريا الشمالية، صاروخا قالت إنه صاروخ فضائي لوضع أقمار اصطناعية في المدار، وحذر من أن هذه الخطوة "تزيد التوترات".