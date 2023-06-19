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ممر زنغزور.. وسيط التقارُب بين أرمينيا وأذربيجان

19
JUNE
2023
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بعد سنوات طويلة من الصراع وحربين في ناغورني كاراباخ كان آخرها في 2020، يبدو أن الأمور بين أذربيجان وأرمينيا في طريقها لصفحة جديدة عنوانها "التنمية الاقتصادية"، والوسيط في ذلك ممر زنغزور.
 
ومقرّر أن يربط الممر بعد اكتماله الأراضي الأذرية بإقليم ناختشيفان المنفصل عنها جغرافيا؛ حيث تقع بينهما أرمينيا، بينما يقع الإقليم على حدود تركيا وإيران وأرمينيا، موفرا فرصا جديدة لتطوير التعاون بين هذه الدول.
 
يرجع المحلل الأذربيجاني، أوكتاي بيرموف، في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، اهتمام بلاده بالمشروع بأنها تأمل في أن يسهم في تنمية إقليم ناختشيفان، بتسهيل التنقل منه وإليه، وتنمية المنطقة ككل.
 
قبول أرميني
 
رغم عداوتها مع أذربيجان، قبِلت أرمينيا بإنشاء الممر عبر أراضيها، وأرجع وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان، ذلك، في كلمة له أمام البرلمان، إلى حاجة بلاده لتنشيط وسائل النقل والبنى التحتية في المنطقة.
 
أضاف: "ستتمكّن أرمينيا من الوصول إلى إيران وروسيا من خلال هذه السكة الحديدية، وستحصل أذربيجان على خط سكة حديد مع ناختشيفان عبر أرمينيا".
 
وقعت بين أرمينيا وأذربيجان صراعات منذ عام 1988 حول إقليم ناغورنو كاراباخ الذي تعتبره أذربيجان جزءا من أراضيها، بينما تدعم أرمينيا حركات انفصالية لكون أغلبية سكانه من الأرمن.
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