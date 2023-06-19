بريطانيا: نحو 10 آلاف مهاجر عبروا قناة المانش منذ مطلع 2023

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رُصد عبور أكثر من عشرة آلاف مهاجر قناة المانش على متن زوارق صغيرة منذ مطلع العام 2023، وفق أرقام نشرتها وزارة الداخلية البريطانية التي تكافح بلا كلل عمليات العبور غير الشرعية.

السبت وحده، وصلت سبعة مراكب تقل 374 شخصًا إلى الساحل البريطاني، وفق الحصيلة اليومية التي نشرتها الحكومة البريطانية، ما يرفع العدد الإجمالي للمهاجرين الواصلين عبر هذه القناة الخطرة منذ مطلع العام إلى 10139 شخصًا.

مع ذلك، لا يزال هذا الرقم أقل مما لوحظ في الفترة نفسها من العام الماضي. لكن بعد عدة أسابيع من الظروف الجوية غير المواتية، عادت عمليات العبور لتزداد بشكل حاد في الأيام الأخيرة بفضل تحسّن الأحوال الجوية، بحيث وصل أكثر من 2500 شخص إلى الساحل البريطاني بين العاشر والسابع عشر من يونيو.

مدى العام 2022 بكامله، سُجّلت أكثر من 45 ألف حالة عبور وهو رقم قياسي.

وتواصل حكومة المحافظين التي جعلت مكافحة الهجرة غير الشرعية من أولوياتها منذ سنوات، تشديد سياستها في مواجهة تدفق المهاجرين.

وفي مشروع قانون وصلت أصداء انتقاده الى الامم المتحدة، تعتزم لندن منع المهاجرين الذين يصلون عبر المانش من طلب اللجوء. كذلك، أقرت الحكومة قانونا العام الفائت يجيز إرسال طالبي اللجوء الى رواندا، لكن القضاء الاوروبي حال دون تنفيذه.

ووقعت لندن العديد من الاتفاقيات مع دول أخرى مثل فرنسا وألبانيا لتحسين محاربة الهجرة غير القانونية.