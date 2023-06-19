living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بريطانيا: نحو 10 آلاف مهاجر عبروا قناة المانش منذ مطلع 2023

19
JUNE
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
رُصد عبور أكثر من عشرة آلاف مهاجر قناة المانش على متن زوارق صغيرة منذ مطلع العام 2023، وفق أرقام نشرتها وزارة الداخلية البريطانية التي تكافح بلا كلل عمليات العبور غير الشرعية.
 
 
السبت وحده، وصلت سبعة مراكب تقل 374 شخصًا إلى الساحل البريطاني، وفق الحصيلة اليومية التي نشرتها الحكومة البريطانية، ما يرفع العدد الإجمالي للمهاجرين الواصلين عبر هذه القناة الخطرة منذ مطلع العام إلى 10139 شخصًا.
 
مع ذلك، لا يزال هذا الرقم أقل مما لوحظ في الفترة نفسها من العام الماضي. لكن بعد عدة أسابيع من الظروف الجوية غير المواتية، عادت عمليات العبور لتزداد بشكل حاد في الأيام الأخيرة بفضل تحسّن الأحوال الجوية، بحيث وصل أكثر من 2500 شخص إلى الساحل البريطاني بين العاشر والسابع عشر من يونيو.
 
مدى العام 2022 بكامله، سُجّلت أكثر من 45 ألف حالة عبور وهو رقم قياسي.
 
وتواصل حكومة المحافظين التي جعلت مكافحة الهجرة غير الشرعية من أولوياتها منذ سنوات، تشديد سياستها في مواجهة تدفق المهاجرين.
 
وفي مشروع قانون وصلت أصداء انتقاده الى الامم المتحدة، تعتزم لندن منع المهاجرين الذين يصلون عبر المانش من طلب اللجوء. كذلك، أقرت الحكومة قانونا العام الفائت يجيز إرسال طالبي اللجوء الى رواندا، لكن القضاء الاوروبي حال دون تنفيذه.
 
ووقعت لندن العديد من الاتفاقيات مع دول أخرى مثل فرنسا وألبانيا لتحسين محاربة الهجرة غير القانونية.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   