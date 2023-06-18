السيسي يستقبل وفدا سودانيا رفيعا: الأولوية لوقف نار دائم وبدء الحوار

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استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار ووفدا رفيع المستوى يرافقه، في حضور رئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل، وفق وكالة “روسيا اليوم”.

وصرح المتحدث الرسمي بإسم رئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي أن السيسي استمع خلال اللقاء إلى عرض لتطورات الأوضاع في السودان في ما يتعلق بمسار الأزمة الراهنة، حيث أوضح نائب رئيس مجلس السيادة مجريات الجهود الرامية لتسوية الأزمة، وعلى النحو الذي يحافظ على وحدة الدولة وتماسكها، فضلا عن سبل التعاون والتنسيق لإيصال المساعدات الإنسانية وتقديم الإغاثة.