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قتلى ومفقودين... إعصار مُدمّر يضرب البرازيل!

18
JUNE
2023
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قالت السلطات في ولاية ريو غراند دو سول بجنوب البرازيل إن 11 شخصا على الأقل لقوا حتفهم بعد أن ضرب إعصار خارج المدار المنطقة، يوم الجمعة.

وقالت حكومة الولاية في بيان صحفي إن العاصفة تسببت في هطول أمطار غزيرة وإن طائرات هليكوبتر تحلق في المناطق التي غمرتها الفيضانات بحثا عن 20 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين.

وكانت بلدة كارا التي يبلغ تعدادها أكثر من 8 آلاف شخص أكثر المناطق تضررا على مسار الإعصار.

وقال حاكم الولاية إدواردو ليتي الذي زار المنطقة "نشعر بقلق بالغ إزاء الوضع في كارا. من الضروري أن نتمكن، بطريقة منظمة، من تحديد‭ ‬المناطق الرئيسية المتضررة وكذلك الأشخاص الذين يحتاجون إلى الدعم على وجه السرعة".

ولجأ العديد من السكان في المناطق المتضررة إلى منشآت رياضية في مدنهم للاحتماء بداخلها، وأصدرت السلطات تحذيرا من احتمال حدوث انهيارات أرضية في عدة مناطق.

وأفاد حاكم الولاية بأن السلطات نفذت 2400 عملية إنقاذ في اليومين الماضيين.

والفيضانات التي تؤدي إلى سقوط قتلى شائعة في البرازيل وتتسبب في حدوث دمار على نطاق واسع.

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