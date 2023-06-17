تركيا: يمكن للسويد أن تصبح عضوا بالناتو إذا نفذت التزاماتها

A + A -

أعلن وزير الدفاع التركي الجديد يشار غولير اليوم السبت، ان بإمكان السويد أن تصبح عضوا بالناتو إذا نفذت التزاماتها، مؤكدا عزم بلاده على “محاربة كل التنظيمات الإرهابية”، وفق وكالة “روسيا اليوم”. ولفت غولير عقب اجتماع لوزراء دفاع الناتو في بروكسل، إلى أنه “في الاجتماعات الثنائية أعلنت تركيا من ضمن الناتو أنها تدعم سياسة “الباب المفتوح” لحلف شمال الأطلسي الناتو”، مؤكدا أنه “بإمكان السويد أن تصبح عضوا في الناتو، مثل فنلندا، إذا نفذت بشكل ملموس التزاماتها في المذكرة الثلاثية الموقعة في مدريد صيف العام الماضي. وأشار الوزير التركي إلى أنه أكد خلال الاجتماع، “بأننا عازمون على محاربة كل التنظيمات الإرهابية حتى النهاية، وقلنا إننا نتوقع الدعم الكامل من جميع حلفائنا في هذا الصدد”. وكانت تركيا وافقت في آذار الماضي، على انضمام فنلندا إلى الناتو، فيما تتحفظ على عضوية السويد وتطالبها بالتعاون والإقدام على خطوات ملموسة في مسألة تسليم إرهابيين مطلوبين لأنقرة.