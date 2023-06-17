عبداللهيان بعد لقائه بن فرحان: اتفقنا حول التعاون في مكافحة التهريب والشؤون الحدودية والبيئة

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أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، أنه بحث اليوم السبت مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، مختلف أبعاد العلاقات بين البلدين، وفق وكالة "روسيا اليوم".

وقال وزير الخارجية الإيراني خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي في طهران: "سعيد باستضافة نظيري السعودي في طهران بعد نحو 100 يوم من اتفاقنا على استئناف العلاقات".

وأضاف: "أكدنا أهمية تشكيل اللجنة المشتركة السياسية والاقتصادية"، موضحا أن "طهران والرياض تتفقان حول التعاون في مجالات مختلفة منها مكافحة التهريب والشؤون الحدودية والبيئة".

وأشار إلى أنه وخلال المحادثات مع نظيره السعودي "تم التركيز على العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارات بين البلدين لا سيما العلاقات بين القطاع الخاص، بالإضافة إلى التعاون في الشأن السياحي"، مضيفا أنه "قد تمت تهيئة الأمور لاستئناف العمل في ممثليات البلدين وتم تعريف سفيري البلدين وتتواصل الإجراءات الإدارية لمباشرة عملهم".