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مشروع سكة ليون – تورينو للقطارات السريعة...يلاقي احتجاجات لأسباب بيئية

17
JUNE
2023
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شارك أكثر من 3 آلاف شخص في مقاطعة سافوي الفرنسية في مظاهرة ضد مشروع لمد سكة حديدية للقطار السريع بين مدينتي ليون الفرنسية، وتورينو الإيطالية، وفق وكالة “فرانس برس”.

وأعلنت قناة BFMTV التلفزيونية أن “ما يزيد عن 3 آلاف شخص قرروا تنظيم اعتصام تعبيرا عن رفضهم للمشروع التي أعلنت عنه وزارة الداخلية”.

ووفقا للقناة، يتضمن المشروع، الذي يدعمه الاتحاد الأوروبي، شق نفق عبر جبال الألب بطول 57.5 كيلومترا، وتقدر تكلفته بأكثر من 26 مليار يورو.

وتجري المظاهرات بالرغم من الحظر الذي فرضته السلطات المحلية على تنظيم احتجاجات في المنطقة.

وكانت صحيفة “اللوموند” قد أشارت إلى أن وجود خطط لدى السلطات لنشر 2000 من رجال الدرك والشرطة في موقع الاحتجاجات لمنع تنظيم التظاهرات.

وأشارت القناة التلفزيونية إلى أن “النشطاء المشاركين في الاعتصامات يعارضون مد خط سكة حديد بسبب تداعيات المشروع على البيئة، وتأثيراته على الموارد المائية”.

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