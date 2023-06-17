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الخارجية السورية: تغييب الاتحاد الاوروبي سوريا عن مؤتمر بروكسل تكرار لمواقفه التي عفى عليها الزمن

17
JUNE
2023
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اكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية أن الاتحاد الاوروبي اختار تغييب الدولة السورية عن الموتمر الذي عقد بمقره فى بروكسل وخصص بشكل أساسي عن سوريا، كي لا تنكشف حقيقة أهدافه وسياساته المفلسة، نتيجة الاجراءات القسرية اللاانسانية واللاأخلاقية التي يواجهها الشعب السوري.

وقال مصدر مسؤول فى وزارة الخارجية والمغتربين السورية في تصريح اليوم: “انعقد فى مقر الاتحاد في بروكسل المؤتمر الذي تم تخصيصه بشكل أساسي عن سوريا لتكرار مواقفه التى عفى عليها الزمن وتجاوزتها التطورات الايجابية التي حققتها سوريا، والذي تقضي فيه اللباقة الدولية دعوة الدولة المعنية وهي الجمهورية العربية السورية، لابداء رأيها تجاه القضايا المطروحة والتحديات التى تواجه شعبها، فإن الاتحاد الاوروبي اختار تغييب الدولة السورية كي لا تنكشف حقيقة أهدافه وسياساته المفلسة، نتيجة الاجراءات القسرية اللاانسانية واللاأخلاقية التي يواجهها الشعب السوري والمفروضة عليه من قبل الولايات المتحدة الاميركية والاتحاد الاوروبي”.

وأضاف: “اكتفى منظمو الاجتماع بمشاركة أدواتهم الفاسدة المتحالفة مع داعش وجبهة النصرة والتنظيمات الارهابية الاخرى التي تابعت تآمرها على سوريا والوقوف ضد ارادة شعبها ومصالحه الحيوية، وذلك من خلال مطالبتها بعدم السماح بعودة اللاجئين الى وطنهم وعدم تقديم مساعدات انسانية لضحايا الارهاب والزلزال وعدم تنفيذ قرارات مجلس الامن التي تطالب بدعم تمويل مشاريع التعافي المبكر، وذلك بهدف استمرار واطالة معاناة الشعب السوري”.

واكد ان “سوريا عاقدة العزم اليوم على العمل مع الاشقاء العرب والاصدقاء وكل القوى الخيرة فى العالم لتعزيز انتصاراتها وتجاوز تبعات الحصار الاقتصادي عليها واعادتها الى أفضل مما كانت عليه قبل العدوان الارهابي عليها”

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