كشف وثائق سرية عن حرب فيتنام.. وفاة مسرّب "أوراق البنتاغون"

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توفي الأميركي دانيال إلسبيرغ الذي كشف عام 1971 وثائق سرية حول التخطيط للحرب في فيتنام عرفت باسم "أوراق البنتاغون"، الجمعة عن 92 عاما.

إلسبيرغ الذي ساهم في تغيير نظرة الرأي العام الأميركي حيال النزاع في فيتنام "توفي جراء سرطان البنكرياس الذي شخصت إصابته به في 17 فبراير" حسبما قال أولاده وزوجته في بيان أشاروا فيه الى أنه "لم يعاني وكان محاطا بعائلته".

وفي مارس قال إلسبيرغ إنه مصاب بسرطان عضال وإنه لم تتبق له سوى "ثلاثة إلى ستة أشهر".

واشتهر هذا المحلل السابق في وزارة الخارجية ووكالة راند كوربوريشن المرتبطة بالبنتاغون، في أوائل سبعينيات القرن المنصرم بعد تسريب 7000 وثيقة سرية عرفت باسم "أوراق البنتاغون" التي كشفت أن حكومات أميركية عدة كذبت على الأميركيين بشأن حرب فيتنام.