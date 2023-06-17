روسيا وسوريا تبحثان إدارة التجارة البينية بعملتي البلدين

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أعلن وزير المالية السوري، كنان ياغي، أن المصرفين المركزيين السوري والروسي يبحثان إطلاق نظام مصرفي لإدارة التجارة البينية بالعملتين الوطنيتين، وقطعا شوطا طويلا في هذا الاتجاه.

وقال ياغي في تصريح لوكالة “نوفوستي”: “هناك العديد من الاتفاقات بشأن توسيع التعاون التجاري والاقتصادي بين روسيا الاتحادية وسوريا، ولكن كما نعلم جميعا، يرزح العالم تحت الأحادية القطبية، وتعمل دولتانا بشكل منسّق على كسر هيمنة الدولار وتنظيم المبادلات التجارية، فيما أحد الطرق المقترحة يتمثل في إطلاق نظام لإدارة العمليات التجارية الثنائية بعملتي البلدين”.

وأضاف: “تتم دراسة هذه المسألة من قبل البنكين المركزيين في البلدين وقطعنا شوطا طويلا في هذا الاتجاه، والمرحلة التالية قاب قوسين أو أدنى من التطبيق”.

وقال ياغي إنه سيكون لهذه الخطوة أثر إيجابي على حجم التبادل التجاري وستخلق بديلا لنظام “سويفت” والدولار الذي “أصبح أداة للعقوبات ضد الاقتصاد العالمي”.

وجاءت تصريحات وزير المالية السوري على هامش “منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي” في روسيا المستمر من 14 وحتى 17 يونيو الجاري.