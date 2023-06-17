living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

روسيا وسوريا تبحثان إدارة التجارة البينية بعملتي البلدين

17
JUNE
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلن وزير المالية السوري، كنان ياغي، أن المصرفين المركزيين السوري والروسي يبحثان إطلاق نظام مصرفي لإدارة التجارة البينية بالعملتين الوطنيتين، وقطعا شوطا طويلا في هذا الاتجاه.

وقال ياغي في تصريح لوكالة “نوفوستي”: “هناك العديد من الاتفاقات بشأن توسيع التعاون التجاري والاقتصادي بين روسيا الاتحادية وسوريا، ولكن كما نعلم جميعا، يرزح العالم تحت الأحادية القطبية، وتعمل دولتانا بشكل منسّق على كسر هيمنة الدولار وتنظيم المبادلات التجارية، فيما أحد الطرق المقترحة يتمثل في إطلاق نظام لإدارة العمليات التجارية الثنائية بعملتي البلدين”.

وأضاف: “تتم دراسة هذه المسألة من قبل البنكين المركزيين في البلدين وقطعنا شوطا طويلا في هذا الاتجاه، والمرحلة التالية قاب قوسين أو أدنى من التطبيق”.

وقال ياغي إنه سيكون لهذه الخطوة أثر إيجابي على حجم التبادل التجاري وستخلق بديلا لنظام “سويفت” والدولار الذي “أصبح أداة للعقوبات ضد الاقتصاد العالمي”.

وجاءت تصريحات وزير المالية السوري على هامش “منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي” في روسيا المستمر من 14 وحتى 17 يونيو الجاري.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   