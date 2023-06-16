واشنطن تخصص 205 ملايين دولار كمساعدة إنسانية لأوكرانيا

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أعلنت الولايات المتحدة تقديم 205 ملايين دولار إضافية كمساعدة إنسانية لأوكرانيا لدعم الأوكرانيين في مواجهة النقص الناجم عن الحرب مع روسيا.

وجاء في بيان صادر عن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن المساعدة ستستخدم لتوفير المستلزمات الأساسية مثل الطعام أو مياه الشرب أو في مجال التعليم والصحة.

وأوضح البيان أن هذه المساعدة التي ستوزع عبر المنظمات غير الحكومية الشريكة في المنطقة، ستسمح ايضا لضحايا النزاع بالبقاء على اتصال مع عائلاتهم في حال حصل انفصال بسبب الحرب.

ومنذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط 2022، فر أكثر من ستة ملايين شخص من البلاد ونزح أكثر من خمسة ملايين، وفقا لأرقام نشرتها وزارة الخارجية الأميركية.

وذكر البيان أن المبلغ الجديد يرفع إجمالي المساعدات الإنسانية الأميركية لأوكرانيا منذ بداية الحرب إلى ملياري دولار.

وفي الوقت نفسه، قدمت الولايات المتحدة قرابة 40 مليار دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا لتعزيز دفاعاتها ضد القوات الروسية التي تحتل أجزاء من البلاد في الشرق والجنوب.