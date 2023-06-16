living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بوتين تحدث في "منتدى بطرسبورغ" عن أسباب اندلاع القتال وعلق على الهجوم الأوكراني المضاد

16
JUNE
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن "النظام الأوكراني بالذات بدأ الحرب في أوكرانيا بدعم من الدول الغربية عام 2014"، وأشار في كلمته أمام المشاركين في "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي"، إلى أن "الجميع في الغرب يفضلون عدم التطرق لذلك"، بحسب وكالة "روسيا اليوم".
 
وأضاف بوتين: "لكني مضطر للتذكير بأن الجانب الأوكراني بالذات، استخدم الطيران والدبابات والمدفعية في 2014".
 
وتابع: "ان الشركاء في الغرب تخلوا بشكل رسمي عن التسوية السلمية، على الرغم من أنهم وقعوا الاتفاقيات، وبعد ذلك صرحوا علنا بأنهم كانوا يخادعون. ودفع ذلك روسيا لاستخدام القوات المسلحة لوقف هذه الحرب".
 
وتطرق بوتين إلى محاولة الغرب بكل جهده ل "إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا في ساحة المعركة"، وقال: "لكننا وضعنا صوب أعيننا تدمير الآلة العسكرية الأوكرانية واجتثاث النازية من هناك".
 
ورأى أن "كل الأسلحة في أوكرانيا من الخارج، ولذلك لن يستمر هذا الأمر للأبد. مصانع تصنيع الأسلحة الروسية، تعمل ليلا ونهارا، ولدى روسيا احتياطي كبير من الأسلحة والذخيرة".
 
وعن الوضع في جبهات القتال، بعد بدء الهجوم المضاد، قال بوتين: "البعض في بعض القطاعات من الجبهة، يشهدون وصول الوحدات الأوكرانية إلى خط الدفاع الأول، لكن القوات الأوكرانية تستخدم في ذلك الاحتياطي الاستراتيجي لاختراق الدفاعات، ورغم ذلك لم يتمكنوا من تحقيق أي نجاح ملموس".
 
وشدد على أن "خسائر الجانب الأوكراني بالنسبة للجانب الروسي تبلغ 1 إلى 10".
 
وأكد أن "وزارة الدفاع الروسية ستكشف عن الأرقام، لكن الأكيد أنه لا يوجد أي نجاح للجانب الأوكراني. هناك محاولة الآن على بعض القطاعات من الجبهة بوحدات على محور زابوروجيه، ووصلوا إلى الخط الأول من الدفاع، لكن ليس هناك أي فرصة أمام القوات المسلحة الأوكرانية لإحراز أي تقدم".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   