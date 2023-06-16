زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب كامتشاتكا

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أفاد فرع كامتشاتكا الأقليمي للخدمة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، بتعرض شبه الجزيرة لهزات أرضية اليوم الجمعة.

ووفقا للفرع، وقع زلزال بقوة 4.5 درجة في خليج كامتشاتكا قبالة الساحل الشرقي لشبه جزيرة كامتشاتكا، ولم يشعر سكان المنطقة بهذه الهزات الأرضية.

وجاء في بيان صدر عن الفرع: "تفيد معطيات فرع كامتشاتكا التابع للخدمات الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، بوقوع الزلزال بعد ظهر يوم 16 يونيو، بقوة بلغت 4.5 درجة. المسافة إلى أقرب مركز سكني – أوست كامتشاتسك هي 88 كيلومترا. ووقعت بؤرة الهزات الأرضية على عمق 57 كلم".

من جانبها، أعلنت المديرية العامة لحالات الطوارئ في الإقليم، أن سكان شبه الجزيرة لم يشعروا بالهزات الأرضية المذكورة، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع أي أضرار مادية أو إصابات.

وأكدت المديرية، على عدم وجود خطر حدوث تسونامي في المنطقة نتيجة الهزات.