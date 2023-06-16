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سيناتور أمريكي يدعو الآباء للهروب من كاليفورنيا

16
JUNE
2023
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دعا السيناتورعن ولاية كاليفورنيا سكوت ويلك، الآباء الذين "يحبون أطفالهم" إلى الفرار من الولاية قبل فوات الأوان، ردا على "اللغة المقلقة" في مشروع قانون "تحديد الهوية الجنسية".
 
وجاء التحذير بعد تعديل مشروع قانون "تأكيد النوع الاجتماعي" من بين احتياجات الأطفال "للصحة والسلامة والرفاهية"، بحسب قناة "فوكس نيوز" فإنه إذا رفض الآباء تأكيد الجنس المفضل لطفلهم، فقد يواجهون اتهامات بإساءة معاملة الأطفال ويفقدون نزاعات الحضانة.
 
وقال ويلك "إذا كنت تحب أطفالك، فعليك الفرار من كاليفورنيا. عليك الهروب"، وأضاف أنه "يخطط هو نفسه لعدم البقاء في الولاية بمجرد مغادرته المجلس التشريعي".
 
ويهدف مشروع القانون في كاليفورنيا إلى التحكم في القرارات الطبية للوالدين بشأن أطفالهم من خلال إجبارهم على توفير "رعاية تأكيد النوع الاجتماعي".
 
وقد يكون الآباء الذين يتقاتلون في معارك الحضانة مسؤولين عن إساءة معاملة الأطفال إذا لم يؤكدوا جنس أطفالهم بموجب قانون AB 957 المعدل.
 
وبحسب "فوكس نيوز" فإن التشريع، إذا أصبح قانونا، سيتطلب من القضاة الذين يترأسون مثل هذه النزاعات الحسم لصالح الوالد الأفضل الذي يؤكد الهوية المفضلة للقاصر، على الرغم من أنه لا يحدد ما يتضمنه "التأكيد".
 
وأقر التشريع الغرفة السفلى في ولاية كاليفورنيا في 3 مايو، واقترح في الأصل أن تقرر المحاكم ما إذا كان كل من الوالدين في معركة الحضانة يؤكد جنس الطفل. وأضاف تعديل الأسبوع الماضي معايير لما يشكل مسؤولية الوالدين لرعاية الطفل، والتي تتطلب أن الآباء يجب أن يؤكدوا هوية طفلهم الجنسية إذا كان سيتم الحكم عليهم أنهم لائقون لتوفير "صحة وسلامة ورفاهية الطفل" في محكمة الأسرة.
 
في غضون ذلك، جادل النقاد بأن مشروع قانون كاليفورنيا يقوض حقوق الوالدين ويمكن أن يجعل الفشل في تأكيد جنس الطفل شكلا من أشكال إساءة معاملة الأطفال.
 
ومن المقرر عقد جلسة استماع للجنة مجلس الشيوخ حول AB 957 في 13 يونيو.
روسيا اليوم
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