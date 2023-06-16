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توجيه لائحة اتهام إلى مسرب وثائق البنتاغون

16
JUNE
2023
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أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنه تم توجيه لائحة اتهام إلى جاك تيكسيرا، عنصر الحرس الوطني في القوات الجوية الأمريكية، الذي سرب وثائق البنتاغون السرية.
 
توجيه لائحة اتهام إلى مسرب وثائق البنتاغونالولايات المتحدة.. مسرب وثائق البنتاغون حذر مرات عدة من إساءة التعامل معها
وذكر موقع "أكسيوس" أنه وجهت إليه لائحة اتهام من قبل هيئة محلفين اتحادية في ست تهم تتعلق بالاحتفاظ بمواد دفاع وطني سرية ونقلها.
 
وقال المدعي العام ميريك غارلاند: "على النحو المنصوص عليه في لائحة الاتهام، عهدت حكومة الولايات المتحدة إلى جاك تيكسيرا بالوصول إلى معلومات سرية للدفاع الوطني، بما في ذلك المعلومات التي يتوقع بشكل معقول أن تسبب ضررا جسيما بشكل استثنائي للأمن القومي إذا تم مشاركتها".
 
بدوره، قال كريستوفر راي مدير مكتب التحقيقات الفدرالي إن تعامل تيكسيرا المزعوم مع المواد السرية يمثل "انتهاكا خطيرا" للتصريح الأمني له.
 
وقال ممثلو الادعاء في دعوى قضائية سابقة إن تيكسيرا تلقى عدة تحذيرات ضد الوصول إلى معلومات استخبارية سرية لا تتعلق بواجباته الأساسية. 
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