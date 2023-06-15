زيلينسكي: من الضروري أن تسمح سويسرا بإعادة تصدير الأسلحة إلى أوكرانيا

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حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سويسرا على السماح بإعادة تصدير الأسلحة إلى أوكرانيا، قائلا إن "ذلك سيكون ضروريا في إنهاء الحرب الروسية".

ولفت زيلينسكي في خطاب مصور موجه إلى مجلسي البرلمان السويسري، الى انه "يعلم بالنقاش الدائر في سويسرا بخصوص تصدير عتاد حربي لحماية أوكرانيا والدفاع عنها. وهذا سيكون ضروريا، فنحن نحتاج أسلحة لنتمكن من استعادة السلام في أوكرانيا".

ووجه زيلينسكي الشكر إلى سويسرا لتبنيها عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا بسبب غزوها بلاده، لكنه دعاها إلى فعل المزيد. وقال: "من المهم للغاية إظهار التضامن لأن تلك العقوبات ستساعدنا في إنهاء العدوان... يجب أن نشدد العقوبات".

ودعا زيلينسكي في خطابه المصور سويسرا إلى استضافة مؤتمر سلام دولي، وقال إنه تحدث إلى نظيره السويسري آلان بيرسيه بشأن المبادرة في آذار.

وتحظر سياسة الحياد التي تتبعها سويسرا منذ فترة طويلة على أي دولة تشتري أسلحتها أن تعيد تصديرها إلى أطراف النزاعات. وكانت قد فرضت في تشرين الثاني الماضي حظرا على إرسال الذخائر السويسرية سواء إلى روسيا أو أوكرانيا.

والمسألة مثار جدل في سويسرا التي يتعيّن عليها الموازنة بين سياستها الخارجية القائمة على الحياد ومخاوف الدول الأوروبية المجاورة وصناعة الأسلحة لديها.

وأثار خطاب زيلينسكي حالة من التوتر في البرلمان السويسري، إذ رفضه حزب الشعب السويسري اليميني ووصفه بأنه تعد على سياسية الحياد التي تتبناها البلاد.