بولندا تتعهد بإجراء استفتاء على اتفاق الهجرة الاوروبي

A + A -

ستجري بولندا استفتاء وطنياً بشأن اتفاق الاتحاد الأوروبي لاستضافة لاجئين، حسبما اعلن رئيس الحزب الحاكم يارسولاف كاتشينسكي الخميس.



وبموجب اتفاق مبدئي تم التوصل إليه في وقت سابق هذا الشهر، سيتوجب على دول الاتحاد الاوروبي الرافضة لاستقبال اللاجئين دفع مبلغ 20 ألف يورو عن كل شخص إلى صندوق تديره بروكسل.

وصوتت بولندا بجانب المجر ضد هذا الاقتراح، مع إدانة سلطات اليمين في وارسو هذه الخطة.

وقال كاتشينسكي أمام البرلمان "لن نوافق عليه، وكذلك الأمة البولندية، ويجب أن يكون هذا موضع استفتاء، وسنقوم بإجراء استفتاء مماثل".