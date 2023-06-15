بعد خضوعه لجراحة... اليكم موعد خروج البابا فرنسيس من المستشفى!

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أعلن الفاتيكان أن البابا فرنسيس سيغادر المستشفى، غدا الجمعة، بعد خضوعه لجراحة في البطن الأسبوع الماضي.
وذكر في بيان له، اليوم الخميس، أن "الفريق الطبي الذي يتابع البابا فرنسيس أكد خروج الأب الأقدس" من مستشفى غيميلي في روما، صباح غد الجمعة.
وكان البابا فرنسيس (86 عاما) خضع لعملية جراحية، استمرت 3 ساعات، في مستشفى غيميلي، في 7 يونيو/ حزيران الجاري، بعد معاناته من فتق في موقع ندبة من عملية جراحية سابقة.
وخلال العملية الجراحية، تم وضع بابا الفاتيكان تحت التخدير العام، وتم إصلاح جدار البطن بشبكة جراحية.
وقرر الفاتيكان إلغاء كافة أنشطة البابا فرنسيس، حتى 18 يونيو، من أجل منحه وقتا للتعافي.
يشار إلى أن البابا فرنسيس، خضع لجراحة في القولون في عام 2021.