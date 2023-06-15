عمدة ميامي يقدم ترشحه للرئاسة الأمريكية 2024

A + A -

تقدم عمدة ميامي، فرانسيس سواريز، للترشح للرئاسة الأمريكية، ليصبح أحدث مرشح يدخل إلى السباق الانتخابي للحزب الجمهوري الذي يسيطر عليه الرئيس السابق دونالد ترامب.

عمدة ميامي يقدم ترشحه للرئاسة الأمريكية 2024مايك بينس يخير الجمهوريين بين أمرين

وأصدرت منظمة "سوبر باك" الموالية لسواريز، SOS America، مقطع فيديو في وقت سابق من هذا الأسبوع يروج لسجل سواريز كرئيس لبلدية ميامي.

وأصبح سواريز ثالث مقيم في فلوريدا ينضم إلى الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، بما في ذلك ترامب وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس، الذي جاء في المركز الثاني في معظم استطلاعات الرأي.

وسواريز هو أول مرشح من أصل إسباني يقفز إلى ميدان الحزب الجمهوري في هذه الدورة، ويمثل دائرة انتخابية حاسمة للحزب، إلا أنه يواجه صعوبة في الحصول على ترشيح الحزب نظرا لوضعه في استطلاعات الرأي المنخفض نسبيا.