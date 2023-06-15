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مشرّعة أسترالية تكشف تعرضها لـ"اعتداء جنسي" في البرلمان

15
JUNE
2023
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قدّمت مشرّعة أسترالية، الخميس، تفاصيل بشأن تعرّضها "لاعتداء جنسي" في البرلمان، معتبرة أن المبنى "ليس مكاناً آمناً" لعمل النساء، واتهمت بذلك سناتورا محافظا علق الحزب الليبرالي عضويته بسبب هذه القضية.
 
وقالت السناتورة المستقلة ليديا ثورب باكية في خطاب أمام مجلس الشيوخ، إنّها تعرّضت لـ"تعليقات جنسية" وتمّ "لمسها بشكل غير لائق"، بحسب ما ذكرت فرانس برس.
 
وكانت ثورب اتهمت الأربعاء سناتور زميلاً لها بـ"الاعتداء جنسياً" عليها، قبل إجبارها على سحب تصريحها تحت التهديد بعقوبة برلمانية.
 
وكرّرت ثورب الخميس اتهاماتها ضدّ المحافظ ديفيد فان، الذي نفى بشدة هذه الاتهامات.
 
وقال فان إنّ هذه الاتهامات "حطّمته وأضرّت به"، مؤكداً لوسائل إعلام محلية أنّها "غير صحيحة على الإطلاق"، وفقا لفرانس برس.
 
وعلق الحزب الليبرالي الذي ينتمي إليه فان بتعليق عضويته بسبب هذه الاتهامات.
 
وقالت ثورب إنّ فان أشرك محامين في هذه المسألة وكان عليها إعادة صياغة قضيّتها لتسهيل مرورها بين القواعد البرلمانية.
 
وأضافت أمام المشرّعين "كنت خائفة من الخروج من باب المكتب، كنت أفتح الباب قليلاً وأتأكد من خلو المكان قبل الخروج".
 
وتابعت: "كان من الضروري أن يرافقني شخص ما كلّما مشيت داخل هذا المبنى".
 
وقالت: "أعلم أنّ هناك أشخاصاً آخرين مرّوا بتجربة مماثلة، ولم يتحدّثوا عنها لمصلحة حياتهم المهنية".
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