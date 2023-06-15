فرنسا.. نقل لاجئ سوري منفذ حادثة الطعن إلى مصحّ عقلي

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أفادت مصادر قضائية أنّ اللاجئ السوري الذي طعن الأسبوع الماضي في حديقة على ضفاف بحيرة آنسي في جبال الألب الفرنسية ستّة أشخاص، بينهم أربعة أطفال، نُقل من سجن إلى مصحّ عقلي قرب مدينة ليون.

وقالت المصادر إنّ المتّهم عبد المسيح حنون نُقل إلى وحدة فيناتير الطبية المجهّزة في برون بالقرب من ليون (وسط شرق).

وكانت السلطات أودعت عبدالمسيح حنون الحبس الاحتياطي في سجن أيتون بمنطقة سافوا حيث احتُجز في زنزانة مجهزة لمنع حالات الانتحار.

وأوقف المتّهم بعد أن زرع الرعب صباح الخميس في حديقة تقع على ضفاف بحيرة آنسي حيث طعن ستة أشخاص هم بالغان وأربعة أطفال صغار.

وإثر توقيفه، وُجّهت إليه تهم تتعلق بـ"محاولات قتل" وأودع الحبس الاحتياطي، من دون أن يتيح التحقيق حتى الآن فهم دوافع تصرفه.