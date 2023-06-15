محكمة تونسية تقضي بسجن أرملة الرئيس الراحل بن علي أربع سنوات ودفع غرامة

A + A -

قضت المحكمة الابتدائية بتونس غيابيا بعقوبة السجن لمدة 4 سنوات مع النفاذ العاجل في حقّ أرملة الرئيس التونسي الراحل ليلى الطرابلسي لادانتها بتهمة فساد.

وعلمت صحيفة موزاييك أنّ الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، قضت غيابيا بالسجن لمدّة أربعة أعوام مع النفاذ العاجل بحقّ أرملة الرئيس التونسي الراحل ليلى الطرابلسي، وذلك لإدانتها في تهمة المشاركة في استغلال صلاحيات موظف عمومي لاستخلاص مكاسب دون وجه حق.

كما تقرّر تغريم ليلى بن علي بمبلغ 262 ألف دينار مع إلزامها بإرجاع نفس المبلغ في ملف قضائي آخر يتعلق بالحصول على منافع لإحدى الجمعيات التي كانت تشرف عليها.