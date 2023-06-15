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شولتس يتهرب من الإجابة عن سؤال حول تخريب أوكرانيا لـ “السيل الشمالي”

15
JUNE
2023
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رفض المستشار الألماني أولاف شولتس الإجابة عن سؤال حول ما إذا كان يخطط لمناقشة التقارير الإعلامية الجديدة بشأن تورط كييف المحتمل في تخريب “السيل الشمالي”، مع فلاديمير زيلينسكي.
وقال في مؤتمر صحفي في برلين يوم الأربعاء إن “معطيات الأجهزة الخاصة تبقى سرية، وإذا سارت الأمور على ما يرام، فإنها ستبقى كذلك”.

وأضاف المستشار: “ما يمكنني قوله هو أننا قررنا في مرحلة مبكرة للغاية القيام بكل شيء للتحقيق فيما حدث”، مضيفا أنه يتم تنفيذ التحقيق بالتعاون مع “شركاء دوليين”. ووفقا له، فإن توفير المعلومات عن التقدم المحرز في التحقيق من اختصاص مكتب المدعي العام في ألمانيا.

وذكرت الإذاعة الهولندية NOS يوم الثلاثاء الماضي، أن جهاز المخابرات والأمن العسكري الهولندي، تلقى معلومات حول استعداد الجانب الأوكراني لتفجير خطوط أنابيب الغاز من أحد المخبرين في يونيو 2022، ونقلت الوكالة على الفور المعلومات التي تلقتها إلى الزملاء من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وكذلك الدول الأوروبية، من بينها ألمانيا.

وأفادت صحيفة Die Zeit، أن وكالة المخابرات المركزية بعد ذلك حذرت الجانب الأوكراني من تنفيذ هجوم إرهابي. ووفقا لتقارير وسائل الإعلام، كان على المخربين الإبلاغ مباشرة عن أفعالهم إلى القائد العام للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني.

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