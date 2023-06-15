living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

قديروف يؤكد أن قائد وحدات النخبة في القوات الشيشانية ديليمخانوف حي يرزق.. وينشر صورة برفقته

15
JUNE
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أكد الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، أن النائب في مجلس الدوما الروسي آدم ديليمخانوف، على قيد الحياة وبصحة جيدة.
وكتب قديروف عبر “تلغرام”، “شكرا لكل شخص شعر بالقلق على صحة قائد وحدات النخبة في القوات الشيشانية الخاصة آدم ديليمخانوف، أبشركم أنه على قيد الحياة وبصحة جيدة ولم يصب حتى بخدش بسيط”.

وتجدر الإشارة إلى أن قديروف كتب صباح اليوم ساخرا، أنه عاجز عن التواصل مع ديليمخانوف، وطلب من المخابرات الأوكرانية تقديم معلومات حول مكان ضربتهم التي أودت بحياته، حتى يتمكن من إيجاد جثمان “أخيه العزيز”، وذلك بهدف كشف كذب وسائل الإعلام الأوكرانية.

وأوضح قديروف لاحقا، أنه كان يعلم منذ البداية أن الأنباء عن وفاة ديليمخانوف كاذبة، لكنه قرر اتباع هذه الحيلة ليكشف كذب وخداع وانحطاط وسائل الإعلام الأوكرانية أمام الجميع.

وأضاف: “كم يجب أن يكون لديك قلة احترام لجمهورك حتى تكذب بهذا المستوى من الوقاحة، بالرغم من معرفتك المسبقة بأنه يمكن تفنيد ودحض الأكاذيب ببساطة، وعندما أضفت الزيت على النار بتنفيذ هذه الخدعة الصغيرة صدق الإعلام الأوكراني كذبته البائسة”.

ونشر قديروف صورة ظهر فيها برفقة ديليمخانوف ورئيس البرلمان الشيشاني محمد داودوف ووزير السياسة الوطنية والعلاقات الخارجية والصحافة والإعلام أحمد دوداييف، بالقرب من خريطة عملاقة، يناقش عبرها سبل تعزيز الحدود الروسية.

وأكد قديروف أن وحدات “أحمد” متمركزة في مواقعها، كما تعمل على تعزيز الدفاعات في بيلغورود.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   