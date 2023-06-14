هدنة الزلزال انتهت... حزب العمال الكردستاني يعلن استئناف عملياته ضد تركيا

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أعلن مسلّحون من حزب العمال الكردستاني أنهم أنهوا وقف إطلاق النار أحادي الجانب الذي أعلنوه بعد أن ضرب زلزال كبير تركيا في وقت سابق من هذا العام.

وينذر الإعلان، الذي نشرته وسائل الإعلام الموالية للأكراد أمس الثلاثاء، بعودة أعمال العنف التي أودت بحياة عشرات الآلاف منذ أن بدأ حزب العمال الكردستاني معركته من أجل إقامة دولة مستقلة في جنوب شرق تركيا في عام 1984.

وقالت منظمة كردية تضم أيضاً حزب العمال الكردستاني إنها سترد على عمليات تركيا المتجددة.

ونقلت وكالة الأنباء الكردية عن " اتحاد مجتمعات كردستان " قوله إن "الحاجة إلى النضال النشط أصبح حتمياً". وجاء في البيان "نعلن أننا ألغينا وقف إطلاق النار من جانب واحد اعتباراً من اليوم".

وكثف الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي أعيد انتخابه لخمس سنوات أخرى الشهر الماضي، عملياته ضد الحزب وفروعه في كل من العراق وسوريا.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، مقتل 41 مسلحاً من عناصر وحدات حماية الشعب وحزب العمال الكردستاني في منطقتي تل رفعت ومنبج شمال سوريا.

هدنة مؤقتة

ويذكر أن هدنة مؤقتة أعلنها حزب العمال الكردستاني بتركيا عقب زلزال مدمر أودى بحياة الآلاف في شباط الماضي، في إطار حشد الإمكانيات لإنقاذ العالقين حينها تحت الأنقاض.

وأعلن الحزب المحظور في تركيا حينها تعليق عملياته مؤقتاً في تركيا بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد وسوريا، حسب مسؤول عسكري من الحزب.