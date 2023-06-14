زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب القطاع الهندي من كشمير

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ضرب زلزال القطاع الهندي من إقليم كشمير، اليوم الثلاثاء، ما تسبب بهزات أرضية في نيودلهي ومناطق من شمال الهند.

وبلغت قوة الزلزال 5.4 درجة وكان مركزه في دودا، وهي بلدة صغيرة في جامو وكشمير التي تسيطر عليها الهند، وفق ما ذكر المركز الوطني الهندي لعلم الزلازل.

ووقع الزلزال على عمق 6 كيلومترات. وقال مسؤولون إنه لم ترد تقارير عن وقوع أضرار فورية. كما شعر بالزلزال سكان القطاع الباكستاني من كشمير، وفي باكستان ذاتها.

وللمنطقة تاريخ قوي مع الزلازل. ففي عام 2005، أدى زلزال بقوة 7.6 درجة على مقياس ريختر في القطاع الباكستاني من كشمير، إلى مقتل أكثر من 75 ألف شخص.

وإقليم كشمير، الذي تقطنه غالبية مسلمة، مقسم بين الهند وباكستان، وتطالب به كلتاهما كاملا.

ويطالب معظم سكان الإقليم برحيل مئات الآلاف من القوات الهندية، وبالاستقلال أو الاندماج مع باكستان.