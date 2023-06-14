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كوريا الجنوبية ومصر توقعان اتفاقا بخصوص عربات مترو القاهرة

14
JUNE
2023
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وقعت كوريا الجنوبية ومصر أمس الاثنين، اتفاق تنفيذ مشروع لتصنيع وتوريد عربات مترو القاهرة.

وفي التفاصيل، أوضحت سفارة كوريا الجنوبية لدى مصر اليوم الثلاثاء، أن سفيرها لدى القاهرة كيم يونغ هيون وقع أمس الاثنين مع وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط اتفاق تنفيذ مشروع لتصنيع وتوريد عربات مترو القاهرة من خلال صندوق التعاون الكوري للتنمية الاقتصادية.

وأعرب كيم عن تمنياته بأن يساهم هذا المشروع في الارتقاء بجودة حياة المواطنين المصريين، وفي تمهيد الطرق لاكتشاف مشاريع التعاون التنموي الإضافية بين البلدين في المستقبل.

وتمت الإشارة إلى أن الحكومة الكورية الجنوبية ستقدم قرضا بقيمة 460 مليون دولار أمريكي (حوالي 590 مليار وون) لمشروع صناعة وتوفير قطارات مترو القاهرة بموجب الاتفاق.

جدير بالذكر أن الحكومة الكورية الجنوبية قررت العام الماضي تقديم قرض لمشروع تصنيع وتوريد 320 عربة للخطين الثاني والثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، والذي تشارك فيه الشركات الكورية.

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