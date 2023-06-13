وتحركت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، الواقع على الطريق الصحراوي قبل بوابة حلوان بحوالي 3 كيلو اتجاه مدينة حلوان.

واتضح من خلال التحريات الأولية أنّ سيارة الميكروباص دخلت في سيارة النقل الثقيل التي كانت تقف على الطريق، ما أسفر عن مصرع 15 شخصًا من بينهم سائق الميكروباص و3 مصابين، وفقا لصحيفة "الوطن" المصرية.

وانتقلت النيابة العامة إلى مكان الحادث، وأجرت معاينة للحادث، ومناظرة للجثامين وصرحت بدفن المتوفين.

ثم جرى نقل جثث المتوفين إلى ثلاجة مستشفى أطفيح المركزي والصف، فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفى أطفيح المركزي لتلقى العلاج للازم.

وطلبت النيابة تحريات المباحث بشأن الواقعة مع الاستماع لأقوال سائق سيارة النقل الثقيل.