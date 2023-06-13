جريمة غامضة تهز بريطانيا.. الأم قتلت أولادها ثم طعنت زوجها

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جريمة غريبة تهز بريطانيا، حيث أقدمت امرأة على قتل طفليها ثم طعنت زوجها، في وضح النهار، بدم بارد، في قضية لا زالت الشرطة تكشف ملابساتها شيئا فشيئا.

المرأة البالغة من العمر 49 عاما، والتي تم القبض عليها ولا تزال في الحجز، قتلت طفليها إيثان جون البالغ من العمر 11 عاما وإليزابيث جون البالغة من العمر 7 سنوات، في منزل العائلة بمدينة ستوك أون ترينت.

وبعد إقدامها على قتل الطفلين، توجهت بعد ذلك إلى مكان عمل زوجها مرتدية رداء أحمر، لتقوم بطعنه باستخدام سكين بعد الساعة الثانية ظهرا الأحد، حسبما ذكرت صحيفة التلغراف.

وأخرج الرجل من المستشفى لاحقا بعد علاجه من الإصابة بالطعن.

وأكد جيران العائلة أن الرجل كان أبا مخلصا ومحبا لأطفاله، وأن مقتلهم "حطمه نفسيا".

ولم تكشف السلطات التي ألقت القبض على المرأة البريطانية، الدوافع وراء قتلها لطفليها، كما لم تكشف أي تفاصيل حول هوية القاتلة.