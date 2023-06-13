بالفؤوس والمطارق.. فيديو مرعب لعملية سطو على متجر مجوهرات بوضح النهار

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أظهر فيديو صادم ومرعب لحظة قيام عصابة مسلحة تحملُ الفؤوس والمطارق وهي تقوم بالسطو على متجر مجوهرات مزدحم وفي وسط النهار وعلى مرآى ومسمع من المتسوقين في مدينة ليدز شمال إنجلترا.

وبينت اللقطات الدرامية المجرمين الملثمين الذين يقومون بالتحطيم والاستيلاء ويستخدمون الفؤوس والمطارق الثقيلة لشق طريقهم إلى المتجر في مدينة ليدز.

ورصد الفيديو الذي حصلت "العربية.نت" على نسخة منه الكثير من المارة وهم في حالة من الرعب والذهول بسبب ما يرونه أمامهم، بينما كانت العصابة تثقب ثقوباً متعددة في نافذة متجر "رامسدن" للمجوهرات في شارع "مورلي هاي ستريت"، وذلك عند الساعة 11:36 من صباح يوم الخميس الماضي.

كما وثقت اللقطات المجرمين وهم يقفزون في سيارة مرسيدس سوداء بأكياس مليئة بالأحجار الكريمة والذهب قبل أن ينطلقوا بسرعة. وشوهد رجلان أيضاً يخرجان من المتجر حاملين حقائب وأسلحة ويقفزان في السيارة.

وعندما انطلقت السيارة بسرعة قذف أحد المارة شيئاً ما عليها، فيما يبدو أنه محاولة يائسة من أحد المارة الذين حضروا الواقعة لإيقاف المجرمين أو تعطيلهم أو على الأقل محاولة تأخيرهم لحين وصول قوات الشرطة.

وقالت جريدة "دايلي ميل" البريطانية التي نشرت تقريراً اطلعت عليه "العربية.نت" عن هذه الحادثة إن السيارة التي استخدمت في الجريمة "تحطمت فيما بعد وتم القبض على رجلين من أفراد العصابة".

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وبحسب الصحيفة فقد حاول اللصوص إخفاء آثارهم عبر الانتقال من سيارة مرسيدس إلى سيارة أخرى من نوع "بورش"، إلا أن مروحية شرطة تابعة لـ"ويست يوركشاير" تقل قوات محمولة جواً كانت قد تمكنت من رصدهم ثم مطاردتهم وإلقاء القبض عليهم.

وقالت امرأة تعمل مصففة شعر في محل مجاور ورأت ما حدث: "لقد كان الأمر مخيفاً للغاية". وأغلقت الشرطة المنطقة التي كانت مليئة بالزجاج المكسور لفحصها من قبل الطب الشرعي.

وقال مصدر أمني: "لقد انقسموا وتبادلوا السيارات لكن المروحية التابعة للشرطة كانت لهم بالمرصاد. لقد تحطمت السيارة التي كانوا يستقلونها وهرب السائق لكن تم القبض عليه بعد فترة وجيزة".