بالفيديو.. انهيار طريق سريع رئيسي في فيلادلفيا

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أكدت السلطات في مدينة فيلادلفيا الأميركية أن قسما من طريق "آي-95" السريع وهو من أهم الطرق وأكثرها استخداما في شرق البلاد، انهار الأحد بعد اندلاع حريق من دون التسبّب بوقوع ضحايا على ما يبدو.

وأظهرت لقطات بثتها محطات تلفزيون محلية سحابة ضخمة من الدخان الأسود أثناء اندلاع الحريق، بالإضافة إلى سقوط جزء من الطريق يضم أربعة خطوط على طريق أقل استخداما تحته.

وقالت المتحدثة باسم المدينة سارة بيترسون في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه: "تسبّب حريق كبير هذا الصباح تحت طريق آي-95 السريع (...) بانهياره".

وقال المسؤول في خدمة الإطفاء في فيلادلفيا، ديريك بومر، خلال مؤتمر صحفي، إنّ عناصر الإطفاء "وصلوا إلى مكان الحادث واكتشفوا (...) حريقًا كبيرًا مندلعاً مصدره سيارة. ولا نعرف نوع السيارة".

وتحدّثت تقارير صحافية عن اشتعال النيران في صهريج.

وأكدت السلطات في المدينة السيطرة على الحريق، مشيرة إلى أنّ الشرطة أغلقت الطريق السريع في الاتجاهين.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات حتى الآن.

وقال سكان لوسائل إعلام محلية إنهم سمعوا دوي انفجارات عدة.

والطريق السريع "آي-95" شريان مرور رئيسي على الساحل الشرقي للولايات المتحدة. ويمتد بطول ثلاثة آلاف كيلومتر ويربط ولاية ماين في أقصى شمال شرق البلاد بميامي أكبر مدينة في فلوريدا، في الجنوب الشرقي.

وقال مسؤولون في فيلادلفيا في مؤتمر صحفي صباح الأحد إن الطريق السريع الذي تضرّرت بنيته جراء الحريق قد يُغلق لأسابيع.

وأعلن وزير النقل الأميركي بيت بوتيغيغ، على تويتر، أنه عرض "الدعم الكامل للمساعدة في إعادة الإعمار".