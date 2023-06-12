امرأة مسنة تبعث من جديد للحياة أثناء مراسم دفنها!

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وقع حادث غريب مع إحدى العائلات في الإكوادور، خلال مراسم دفن والدتهم المسنة.

ووفقا لصحيفة El Universo، عادت امرأة مسنة في الإكوادور إلى الحياة عندما شرع أولادها وأفراد عائلتها بتجهيز جثمانها للدفن.

وذكرت الصحيفة أن الأطباء في مستشفى مارتن بمدينة بابويو، أصدروا للمرأة شهادة وفاة يوم الجمعة الماضي، وسلموها لأقاربها للشروع في مراسم الدفن.

وأمضت المرأة المتوفية والمدعوة بيلا في التابوت عدة ساعات، وعندا فتح أقاربها النعش لتجهيز جثمانها للدفن، وجدوا علامات للحياة تظهر عليها، فقاموا بنقلها إلى المشفى فورا.

وقال أقارب المرأة إنها في حالة صحية جيدة وأنها مربوطة بأجهزة الإنعاش حاليا، ويفكرون في رفع دعوى قضائية ضد المستشفى.

ومن جانبهم عجز الأطباء عن تفسير ما حصل للمرأة، مرجحين أنها وقعت في حالة جمود أو ما يعرف بـ " التوتر العضلي Muscle Tone" الذي قد يبقي الشخص المصاب دون علامات حيوية مدة 3 أيام، نتيجة مشاكل في الجهاز العصبي.