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بمناسبة اليوم الوطني الروسي.. كيم يقطع وعدا لبوتين

12
JUNE
2023
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تعهد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون "بوضع يده في يد" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتعزيز التعاون الاستراتيجي لتحقيق هدفهما المشترك المتمثل في بناء دولة قوية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية.
 
وبمناسبة العيد الوطني لروسيا،  دافع كيم عن قرار بوتين باجتياح أوكرانيا وأبدى "الدعم والتضامن الكاملين".
 
وقال كيم في الرسالة التي نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية: "العدالة ستنتصر بالتأكيد وسيواصل الشعب الروسي إضافة المجد إلى تاريخ الانتصار".
 
ودعا كيم إلى "تعاون استراتيجي أوثق" مع موسكو " تماشيا مع الرغبة المشتركة لشعبي البلدين لتحقيق الهدف الكبير المتمثل في بناء دولة قوية".
 
وسعت كوريا الشمالية إلى إقامة علاقات أوثق مع الكرملين ودعمت موسكو بعد اجتياحها أوكرانيا العام الماضي.
 
وهذه أحدث رسالة دعم من بيونغيانغ إلى موسكو منذ بداية الحرب في أوكرانيا.
 
ووصفت كوريا الشمالية هذا الصراع بأنه حرب أميركية "بالوكالة" لتدمير روسيا، منددة بالمساعدات العسكرية الغربية لكييف.
 
في يناير اتهمت الولايات المتحدة كوريا الشمالية بتزويد مجموعة فاغنر صواريخ وقذائف وهو ما نفته بيونغ يانغ.
 
وفي مارس قالت واشنطن إن لديها دليلًا على أن موسكو كانت تتطلع الى أن تزودها بيونغيانغ أسلحة لهجومها في أوكرانيا، في مقابل مساعدات غذائية لكوريا الشمالية.
 
وبصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي، ظلت روسيا منذ فترة طويلة على موقفها الرافض زيادة الضغط على كوريا الشمالية الخاضعة لعقوبات عدة فرضها كل من الأمم المتحدة والغرب على خلفية برنامجها النووي.
 
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