الفاتيكان: تعافي البابا فرنسيس بعد الجراحة يسير بشكل طبيعي

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قال الفاتيكان، في بيان اليوم الأحد، إن البابا فرنسيس لم يلق عظته الأسبوعية اليوم الأحد، لكن تعافيه بعد خضوعه لعملية جراحية يسير بشكل طبيعي، مضيفا أن البابا تلقى علاجا لمساعدته على التنفس.

وتابع البيان أن البابا فرنسيس "86 عاما" شاهد قداس الأحد عبر التلفزيون.وكان الأطباء أوصوا البابا فرنسيس بتحميل جدار البطن أقل جهود ممكنة بعد خضوعه يوم الأربعاء لعملية استمرت ثلاث ساعات في مستشفى جيميلي بروما لعلاج "فتق".

وسيبقى بابا الفاتيكان في المستشفى طوال الأسبوع على الأقل وألغيت جميع لقاءاته الجماهيرية حتى 18 حزيران الجاري.

وأضاف البيان أن البابا لم تظهر عليه علامات الحمى، وأن مستويات الدم طبيعية.