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اختفاء "غامض" لـ 3400 امرأة خلال أربعة أشهر في البيرو

11
JUNE
2023
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أفاد مكتب أمين المظالم في البيرو أنه تم الإبلاغ عن فقدان أكثر من 3400 امرأة بين مطلع العام وأبريل.
 
في تقرير للمكتب بعنوان "ماذا حدث لهن؟"، جاء أن الأشهر الأربعة الأولى من عام 2023 شهدت تقديم 3406 شكاوى بشأن اختفاء نساء.
 
وأوضح التقرير أنه تم العثور على 1902 امرأة فقط وما زالت 1504 نساء مفقودات.
 
وقالت نائبة أمين المظالم إيزابيل أورتيز إن "الوضع... فيما يتعلق بحالات الاختفاء في البيرو يُصنف أنه حالة خطر داهم".
 
وأضافت أن "الدولة لا تتخذ إجراءات لمنع هذه الأنواع من الظواهر" المتكررة سنويا في الدولة الواقعة في جبال الأنديز والتي يبلغ عدد سكانها 33 مليون نسمة.
 
واعتبرت أورتيز أن "الدولة لا تجعل قضية الاختفاء (معظمها عمليات خطف واحتجاز غير قانوني) من أولوياتها".
 
العام 2022، تم الإبلاغ عن فقدان أكثر من 5380 امرأة معظمهن من الفتيات والمراهقات، وهو رقم أقل بنسبة 9,7% مما كان عليه عام 2021.
 
ووفق منظمات غير حكومية نسوية، لا تحقق الشرطة والنيابة العامة بشكل كافٍ في العديد من القضايا لأنهما تعتقدان أن النساء هربن بمحض إرادتهن.
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