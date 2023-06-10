مصر تقدم حلاً نهائياً لمنع تكرار هجمات القرش على الشواطئ

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كشفت مصادر لـRT، أن محافظ البحر الأحمر في مصر، اللواء عمرو حنفي، يعكف حاليا مع جمعية الاستثمار السياحي، على دراسة إلزام المنشآت السياحية بوضع شباك صيد داخل مياه الشواطئ.

وأشارت المصادر إلى أن المحافظ حنفي، يدرس هذا الأمر مع رئيس جمعية الاستثمار السياحي، كامل أبو علي، للخروج بمقترحات تلزم الفنادق والقرى السياحية بوضع شباك صيد بمواصفات معينة تحدّدها اللجان المختصة وذلك على مسافات محدّدة داخل المياه في مختلف الشواطئ.

ولفتت المصادر إلى أن هذا الأمر سيكون بمثابة إجراء احترازي، بهدف إعاقة وصول أسماك القرش إلى الشواطئ وأماكن تواجد المواطنين والسائحين في مياه البحر، وذلك حفاظا على الأرواح، ومن أجل ضمان عدم تكرار حوادث سمك القرش، فضلاً عن بث رسالة طمأنة بين مرتادي الشواطئ .

ومن المعروف أنه قبل أيام قليلة، هاجمت سمكة قرش من نوع “النمر” سائحا روسيا على أحد شواطئ الغردقة، وقامت بالتهامه.

ويشاع أن سبب اقتراب سمكة “القرش” ومهاجمتها البشر قرب الشواطىء مرتبط بإلقاء أضاحي الحج النافقة خلال نقلها إلى السعودية في البحر الأحمر، حيث تتواجد أسماك القرش بكثرة قرب الشواطئ والطرق المؤدية إلى السعودية.