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كازاخستان تسجل أعلى حصيلة لضحايا حرائق الغابات وتعبئة 1000 شخص لمكافحتها

10
JUNE
2023
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لقي 14 شخصا مصرعهم في حرائق التهمت 60 ألف هكتار من الغابات في شمال شرق كازاخستان، بحسبما ذكرته وزارة الطوارئ المحلية في هذا البلد المترامي الأطراف في آسيا الوسطى.

وأعلنت الوزارة ذلك في بيان لها اليوم السبت، بعد إعلانها مؤخرا أنها تبحث عن حرّاس محاصرين، لتقول إنه “عُثر على 14 جثة في المجموع”.

ولفت البيان إلى أن الوضع تحت السيطرة، والنيران لا تشكل تهديدا للمنازل على الرغم من إجلاء 316 شخصا، وأقرّت في الوقت ذاته، بالصعوبات التي تواجهها بسبب ارتفاع درجة الحرارة وهبوب الرياح في جميع الاتجاهات تقريبا.

يُشار إلى أنه في سبيل المساعدة على إخماد حرائق الغابات هذه، تمّت في البلاد تعبئة أكثر من 1000 شخص، معظمهم من العاملين في قطاعات الطوارئ والدفاع.

كما تعتبر هذه الحصيلة هي الأعلى خلال السنوات الأخيرة في كازاخستان، البالغة مساحتها خمسة أضعاف مساحة فرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن الحريق اندلع بسبب البرق يوم 8 يونيو الجاري، وفقا للسلطات المحلية.

بدوره، قدّم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعازيه إلى نظيره الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، الذي أقال بدوره في وقت سابق من اليوم السبت، وزير الطوارئ يوري إيلين.

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