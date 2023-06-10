ترودو يعلن مصادرة طائرة روسية في كندا ونقلها إلى أوكرانيا

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أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، خلال زيارته إلى العاصمة الأوكرانية كييف، عن مصادرة طائرة روسية من طراز “An-124 ” وبدء عملية نقلها إلى أوكرانيا.

وقال ترودو في مؤتمر صحفي في كييف، إلى جانب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إن كندا صادرت طائرة شحن روسية من طراز “أنطونوف” هبطت في كندا العام الماضي وبدأت عملية نقل الطائرة إلى أوكرانيا.

وفي أبريل الماضي، أعلن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال، أن كندا تعتزم تحويل الأموال من الأصول الروسية المصادرة، إلى الدفاع وإعادة الإعمار في أوكرانيا. وبحسب شميغال، فإن طائرة An-124″المحتجزة في كندا” كانت ضمن العقوبات.

وبعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، فرضت الدول الغربية عددا من العقوبات الصارمة ضد موسكو، بما في ذلك تجميد حوالي نصف احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي – حوالي 300 مليار دولار.

وفي حديثه عن إمكانية نقل الأصول الروسية المجمدة إلى كييف، قال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، إن الولايات المتحدة وأوروبا، بمجرد الاستيلاء على ما لا يخصهما، سيفقدون ثقة شركائهم.

كما أشار إلى أن مصادرة الممتلكات واحتجاز الطائرات والممتلكات والعقوبات ضد رجال الأعمال الروس يظهر انهيار حرمة الملكية الخاصة في الغرب وخطر ممارسة الأعمال هناك.