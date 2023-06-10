بوتين: الهجوم الأوكراني المضاد بدأ

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صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن الهجوم الأوكراني المضاد قد بدأ، ويتضح الأمر من خلال استخدام كييف للاحتياطات الاستراتيجية.

وشدد بوتين على أنه “في أي من مناطق القتال، لم تنجز القوات الأوكرانية المهام الموكلة إليها. وهذا أمر بديهي تماما”.

وأشار بوتين إلى شجاعة وبطولة المقاتلين، والتنظيم الصحيح والقيادة والسيطرة للقوات، فضلا عن الكفاءة العالية للأسلحة المحلية.

وقال: “فيما يتعلق بما إذا كان (الهجوم المضاد) قد تعثر أم لا، يمكننا أن نقول إن جميع محاولات الهجوم المضاد التي تم القيام بها حتى الآن قد باءت بالفشل. لكن القدرة الهجومية لقوات نظام كييف لا تزال قائمة”.

ووفقا له، في الأيام الأخيرة، تعرضت القوات الأوكرانية لخسائر كبيرة تتجاوز الرقم “التقليدي”.

وتابع: “من المعروف أنه خلال العمليات الهجومية، تكون الخسائر حوالي ثلاثة إلى واحد. هذا أمر تقليدي. لكن في هذه الحالة، تتجاوز الأرقام بشكل كبير هذه المؤشرات التقليدية. لن أقوم بإعادة سرد الأرقام الآن، لكنها مثيرة للإعجاب”.

وأضاف بوتين أن القيادة العسكرية الروسية تقوم بتقييم الموقف من خلال الهجوم المضاد للعدو وستنطلق من الحقائق في ساحة المعركة.