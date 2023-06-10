العثور على جثة ثالثة من ضحايا سقوط مروحية في تونس

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أعلنت وزارة الدفاع التونسية، اليوم الجمعة، العثور على جثة ثالثة من ضحايا حادثة سقوط مروحية عسكرية في ولاية بنزرت يوم الأربعاء الماضي.

ونقل موقع “تونس كوب” عن الوزارة قولها إنه “في إطار مواصلة أعمال البحث التي تقوم بها وحدات الجيش الوطني على إثر سقوط طائرة مروحية بعرض البحر يوم الأربعاء 7 يونيو/ حزيران، تم صباح اليوم انتشال جثة ثالثة، ولا تزال أعمال البحث متواصلة”.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع التونسية، أمس الخميس، العثور على حطام المروحية العسكرية التي فقد الاتصال معها وكان على متنها 4 أفراد عسكريين.

وحسب وكالة الأنباء التونسية، ذكرت الوزارة في بيان، أن “الطائرة المروحية التي تم الإعلان في وقت سابق عن فقدان الاتصال بها في منطقة كاب سيراط قد سقطت في عرض البحر”.

يذكر أن الدفاع التونسية قد أعلنت، يوم الأربعاء، فقدان الاتصال بمروحية وطاقمها المكون من 4 أفراد، حيث كانت بصدد تنفيذ مهمة طيران ليلي مساء الأربعاء، في منطقة كاب سيراط، في ولاية بنزرت.

وقالت الوزارة إنها “سخرت الوسائل البرية والبحرية والجوية، بالتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية، لمباشرة البحث لتحديد موقعها ووضعية طاقمها”.