تحديد موعد حفل جائزة الكرة الذهبية 2023

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أكدت مجلة فرانس فوتبول على موعد حفل الكرة الذهبية لعام 2023، وحددت موعد الإعلان عن المرشحين لحصد الجائزة.

ونشر الحساب الرسمي لجائزة البالون دور عبر “تويتر” موعد إعلان المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لعام 2023، والذي من المقرر أن يكون في 6 سبتمبر المقبل.

وذكرت مجلة فرانس فوتبول، أنها ستعلن يوم 6 سبتمبر نحو 30 مرشحا لجائزة الكرة الذهبية للرجال، و20 مرشحة للكرة الذهبية سيدات، و10 مرشحين لجائزة ياشين.

حيث من المقرر أن يكون هناك تنافس قوي على المراكز الأولى بترتيب الجائزة، وذلك لكثرة عدد اللاعبين الذين قدموا أداء أكثر من رائع طوال الموسم.

تم تحديد يوم 30 أكتوبر 2023، موعدا لإقامة حفل جائزة البالون دور، والمقرر إقامتها في باريس.

ويعد النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، هو المرشح الأوفر حظا لهذه الجائزة، وذلك بعدما نجح في قيادة منتخب بلاده للفوز ببطولة كأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر.

ومن المتوقع أيضا أن يكون، إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، منافسا قويا على الجائزة، وذلك بعد الموسم الأسطوري الذي قدمه سواء على مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز أو في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويعد الفرنسي، كريم بنزيما، حامل الجائزة بعد فوزه بها العام الماضي، بينما يعتبر ميسي صاحب الرقم القياسي للفوز بالجائزة بواقع 7 مرات.