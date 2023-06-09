ترامب يعترف خلال تسجيل صوتي بحيازته لمعلومات سرية حول مهاجمة إيران

A + A -

ووفقا للتسجيل الذي حصلت عليه الشبكة الأمريكية، قال ترامب: "كرئيس، كان بإمكاني رفع السرية، لكنني الآن لا أستطيع".

وذكرت الـCNN أنها حصلت على نص جزء من الاجتماع حيث يناقش ترامب وثيقة سرية للبنتاغون حول مهاجمة إيران.

يذكر أنه تم توجيه لائحة اتهام إلى ترامب يوم أمس الخميس في سبع تهم في تحقيق المحامي الخاص، جاك سميث، في سوء التعامل مع الوثائق السرية.

هذا ولم يتم الإعلان عن تفاصيل لائحة الاتهام، لذلك من غير المعروف ما إذا كانت أي من التهم السبع تشير إلى اجتماع 2021 المذكور.

وقالت الـCNN إن الشريط مهم لأنه يظهر أن ترامب كان يعرف أن السجلات التي كانت بحوزته في مكان إقامته في منتجع مار إيه لاغو، سرية.