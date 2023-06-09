هنغاريا ترفض الإتفاق الأوروبي حول إصلاح سياسة الهجرة

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أكد رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، اليوم الجمعة، أن الاتفاق الذي توصل إليه وزراء الداخلية الأوروبيون بشأن إصلاح سياسة الهجرة بعد مفاوضات صعبة، "غير مقبول".

وكتب المتحدث باسم الحكومة زولتان كوفاكس: "بروكسل تستغل سلطتها"، وأضاف: "يريدون إعادة توطين المهاجرين إلى هنغاريا بالقوة. هذا غير مقبول".

وكان وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي توصلوا إلى اتفاق بخصوص نصّين رئيسيين في إصلاح نظام الهجرة، والتي انتهت بإقناع إيطاليا واليونان بالسير في التعديل.



وصوّتت بولندا وهنغاريا ضد هذه المقترحات، فيما امتنعت بلغاريا ومالطا وليتوانيا وسلوفاكيا عن التصويت، وفق ما أعلنت الرئاسة الدورية السويدية لمجلس الاتحاد الأوروبي المكلفة إدارة المحادثات.