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نائبة أمريكية تطالب بسجن بايدن في حالة ثبوت تورطه بالرشوة

9
JUNE
2023
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طالبت عضو الكونغرس الأمريكي مارجوري تايلور غرين، في مقابلة مع وكالة "ديلي كولر" بإيداع الرئيس الأمريكي جو بايدن، السجن في حالة تورطه بجريمة فساد، واستلام رشوة بقيمة 5 ملايين دولار.
 
وقالت مارجوري تايلور: "أولا يجب محاكمة الرئيس بايدن في جريمة فساد، ثانيا، يجب فتح تحقيق ضده".
 
وأشارت بأن "وثيقة مكتب التحقيقات الفيدرالي، التي تشير إلى الفساد المزعوم، تستلزم المساءلة، خاصة أنها تكشف التورط ومكتب التحقيقات الفيدرالي لديه أدلة عن ذلك".
 
وتلقى السيناتور الجمهوري الأمريكي، تشاك غراسلي، في وقت سابق، رسالة تكشف تورط الرئيس بايدن في جريمة فساد كبيرة، واستلام رشوة بقيمة 5 ملايين دولار، ومكتب التحقيقات الفيدرالي لديه أدلة عن ذلك.
 
كما وصف مصدر سري بمكتب التحقيقات الفيدرالي مبلغ الرشوة بأنه "موثوق للغاية".
 
وأوضحت قناة "فوكس نيوز"، في وقت سابق، أن الشخص الذي يقف وراء المعلومات التي تفيد بأن نائب الرئيس أوباما آنذاك جو بايدن، كان متورطا في مخطط رشوة إجرامية مع مواطن أجنبي، هو مصدر بشري سري "موثوق به للغاية" لمكتب التحقيقات الفيدرالي، وتم استخدامه من قبل المكتب في مسائل تحقيق متعددة تعود إلى فترة إدارة أوباما.
روسيا اليوم
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