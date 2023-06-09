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آخر فرصة لجوليان أسانج للطعن بقرار تسليمه للولايات المتحدة

9
JUNE
2023
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أعلنت ستيلا أسانج، زوجة مؤسس "ويكيليكس" جوليان أسانج، أنه سيستفيد من فرصته الأخيرة للطعن أمام المحكمة في قرار بريطانيا تسليمه للولايات المتحدة.
 
وذكرت ستيلا أسانج عبر "تويتر"، يوم الخميس، أن زوجها سيقدم طعنه الجديد أمام المحكمة العليا في لندن يوم الثلاثاء المقبل، ثم ستجري المرافعات العلنية بحضور قاضيين جديدين للمحكمة.
 
وأضافت أنهما لا يزالان "متفائلين، ويثقان بأننا سنفوز وأن جوليان لن يسلم للولايات المتحدة، حيث يواجه التهم التي قد يمضي بسببها حياته المتبقية في السجن المشدد بعد نشره الحقيقة عن جرائم الحرب التي ارتكبتها الحكومة الأمريكية".
 
وكانت المحكمة العليا في لندن قد رفضت طعن جوليا أسانج بقرار الحكومة البريطانية تسليمه للولايات المتحدة، ولديه مهلة حتى 13 يونيو الجاري للطعن في حكم المحكمة.
 
يذكر أن جوليان أسانج يقبع بالسجن البريطاني منذ أبريل 2019، حيث تم حرمانه من حق اللجوء في سفارة الإكوادور بلندن، التي أقام فيها منذ عام 2012.
 
وقررت وزيرة الداخلية البريطانية آنذاك، بريتي باتيل في عام 2020 تسليم أسانج للولايات المتحدة.
 
وتتهم السلطات الأمريكية جوليان أسانج بنشر مواد سرية حساسة متعلقة بالحرب في العراق والعمليات العسكرية الأمريكية في أفغانستان. وقد يواجه أسانج عقوبة السجن مدتها 175 عاما في حال إدانته بالتهم الموجهة إليه.
روسيا اليوم
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